Спустя 85 лет нашли родных казахстанского солдата, погибшего в июне 1941 года

В Москве передали солдатский медальон красноармейца Абдували Жылысбаева, погибшего в первые дни войны. Более 70 лет он числился пропавшим без вести, а после обнаружения его останков поиски родственников продолжались еще 12 лет.

Абдували Жылысбаев родился предположительно в 1917 году в Талды-Курганской области. В 1939 году его призвали в армию. 25 июня 1941 года, в первые дни войны, он погиб под Белостоком.

Долгие десятилетия о судьбе солдата ничего не было известно. Лишь в 2014 году во время международной поисковой экспедиции «Серебряная горка» обнаружили его останки.

В том же году Жылысбаева вместе с другими бойцами, погибшими в первые дни войны, похоронили на братском кладбище в польском городе Хайнувка.

Но установить связь с его семьей тогда не удалось. Поиски родственников продолжались 12 лет.

Найти родных удалось благодаря архивной работе казахстанского поискового отряда «Ерлік-Даңқ» из области Абай и российского отряда «Искатель» из Тульской области.

30 октября в Посольстве Казахстана в Москве состоялась передача солдатского медальона. Командир российского поискового отряда «Военная археология» Антон Торгашев передал реликвию послу Казахстана в России Даурену Абаеву.

В церемонии приняли участие представители аппарата атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в России, поисковики Сергей Садовников и Раиса Очнева, имам Московской Соборной мечети Марат Аршабаев.

При содействии Министерства обороны Казахстана медальон в ближайшее время доставят на родину и передадут родственникам погибшего солдата.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по установлению судеб военнослужащих, пропавших во время войны, продолжается.