Спустя годы простоя: в Туркестанской области возобновили реконструкцию важного канала

Для села Алатау батыр реконструкция канала — не просто строительный проект, а возможность снизить угрозу подтопления. Одновременно от обновления водной артерии зависит полив почти 63 тысяч гектаров сельхозземель. Работы на Кызылкумском магистральном канале возобновили после вынужденной паузы, теперь стройка идёт без перерывов.

Речь идёт об участке протяжённостью 3,8 километра. К его реконструкции подрядчик приступил в октябре 2026 года — после завершения вегетационного периода и прекращения подачи поливной воды.

Темпы работ решили не сбавлять: на объекте организовали круглосуточное строительство в три смены. Сейчас там задействованы около 250 специалистов и более 50 единиц специальной техники. Прямо на площадке установили бетоносмесительную установку, чтобы не зависеть от перебоев с поставками бетонной смеси.

Впрочем, значение проекта выходит далеко за пределы одного строительного участка. После реконструкции улучшится водоснабжение сельскохозяйственных земель в Шардаринском и Арысском районах общей площадью почти 63 тысячи гектаров. Кроме того, обновление канала должно снизить риск подтопления села Алатау батыр, где проживают около 20 тысяч человек.

Одно из ключевых изменений — бетонная облицовка русла. Она позволит сократить потери воды при транспортировке и эффективнее использовать водные ресурсы. Для сельского хозяйства, где каждый кубометр на счету, это особенно важно.

Возобновление строительства стало частью более масштабной работы Министерства водных ресурсов и ирригации по завершению затянувшихся водохозяйственных проектов. В ведомстве намерены довести до конца 10 объектов-долгостроев, начатых в предыдущие годы. Кызылкумский магистральный канал стал одним из первых, где удалось вернуть строительные работы в активную фазу.