Спутники показали масштаб разрушений после наводнения в Непале
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Спутниковые снимки показали последствия разрушительного наводнения в долине реки Тришули в Непале. Целые деревни оказались под слоем грязи и обломков, местами достигающим двух метров. Сильнее всего пострадали населённые пункты Сьяпру-Беси и Тупче. Потоки воды также разрушили дороги и несколько мостов.
Общая протяженность следа разрушений достигла почти 170 километров. Эксперты считают, что причиной катастрофы мог стать обвал крупного ледника в Гималаях. На спутниковых снимках видно место обрушения размером в несколько сотен метров к северу от границы Непала.
Обрушившиеся ледяные массы, предположительно, вызвали мощную волну, которая быстро прошла по долинам, сметая дома, деревья и инфраструктуру. В результате стихийного бедствия погибли сотни человек, более двух тысяч числятся пропавшими без вести, в том числе и трое граждан Казахстана.
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