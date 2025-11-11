Новый автомобильный мост между Россией и Северной Кореей постепенно обретает реальные очертания, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), строительство активно ведётся с обеих сторон границы.

Как сообщают российские СМИ, протяжённость моста с подъездными путями составит около пяти километров. Он соединит берега реки Туманной, проходящей по линии государственной границы. Спутниковые снимки показывают, что на российской стороне уже возведены несущие опоры, а на территории КНДР построено шесть мостовых столбов и завершена рампа, соединяющая мост с автодорогой.

Недалеко от будущего перехода возводятся складские и таможенные объекты, автосервис и вспомогательные постройки, что, по оценке экспертов, указывает на подготовку к передаче грузов. В CSIS отмечают, что рост активности на этом участке совпадает с усилением торговых связей между Москвой и Пхеньяном на фоне войны России против Украины.