В Казахстане продолжается масштабное оснащение пассажирских поездов спутниковым интернетом. К 8 сентября 2026 года система Starlink доступна в 59 составах, следующих по 31 маршруту, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению современных технологий и повышению качества пассажирских перевозок.

Первые пилотные проекты с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink были запущены в 2025 году. Тестирование проводилось на маршрутах Астана – Алматы, Астана – Оскемен, Астана – Бурабай, Астана – Семей и Алматы – Мангышлак.

В 2026 году проект перешел к масштабному этапу реализации.

Где уже работает интернет

Сегодня спутниковым интернетом обеспечены пассажиры ряда востребованных направлений, среди которых:

Нурлы жол – Алматы;

Нурлы жол – Оскемен;

Нурлы жол – Орал;

Нурлы жол – Петропавловск;

Алматы-2 – Оскемен;

Кызылорда – Семей;

Актобе – Алматы-1;

Мангистау – Актобе;

Орал – Мангистау;

Актобе – Казалы;

Актобе – Атырау;

Павлодар – Алматы.

По состоянию на 8 сентября Starlink работает в 59 составах, 770 вагонах и на 31 маршруте. До конца сентября планируется увеличить масштаб проекта до 124 составов, 1 235 вагонов и 50 маршрутов.

Какая скорость

Технические возможности спутникового канала позволяют обеспечить скорость доступа в интернет до 100 Мбит/с. Использование низкоорбитальной спутниковой связи дает возможность поддерживать подключение даже на удаленных участках железнодорожной сети, где возможности традиционных наземных сетей связи ограничены.

Что доступно бесплатно

Для пассажиров предусмотрен бесплатный базовый пакет интернет-доступа. Без дополнительной оплаты можно будет пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для обмена текстовыми сообщениями.

Для доступа к более широкому спектру интернет-сервисов и увеличенному объему трафика предусмотрены дополнительные тарифные пакеты.

Зачем это нужно

Внедрение спутникового интернета призвано повысить комфорт пассажиров и качество обслуживания. Во время поездки пассажиры смогут оставаться на связи, общаться с близкими, решать рабочие вопросы, учиться, пользоваться государственными и банковскими услугами и другими онлайн-сервисами.

Кроме того, спутниковая связь станет технологической основой для дальнейшего развития в поездах мультимедийных, информационных и других цифровых сервисов.