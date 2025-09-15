Утром 15 сентября пользователи по всему миру столкнулись с массовым сбоем в работе спутникового интернета Starlink, передает BAQ.KZ. Об этом сообщила сама компания в своём официальном аккаунте в соцсети X (ранее — Twitter), подтвердив, что проблемы действительно носили глобальный характер.

"В сети Starlink в данный момент произошёл глобальный сбой, и мы активно работаем над его устранением", — говорится в официальном сообщении.

Сервис Downdetector зафиксировал настоящий шквал жалоб — более 40 тысяч пользователей по всему миру сообщили о проблемах со спутниковым интернетом Starlink. Пик сбоя пришёлся на 12:35 по времени Восточного побережья США (9:35 по Астане).

К 10:15 по казахстанскому времени ситуация начала стабилизироваться: число жалоб резко упало — менее 1000.