«Спящий» ИП может обойтись почти в 350 тысяч теңге в год: что советует налоговый консультант

В Казахстане обсуждают идею обязать всех зарегистрированных индивидуальных предпринимателей платить налоги и соцплатежи с минимальной зарплаты, даже если бизнес не приносит ни теңге. Налоговый консультант, эксперт по налоговым спорам с более чем 15-летним опытом Нуртас Телагисов по просьбе BAQ.KZ посчитал, во что это может обойтись, и объяснил, что владельцам неработающих ИП стоит сделать уже сейчас.

Пока это только идея

Нуртас Телагисов сразу оговаривается, что закона нет, а проект официально не опубликован. Об идее обязать бездействующих ИП платить налоги и обязательные платежи исходя из минимальной зарплаты заговорили налоговые эксперты. Официально ни Комитет государственных доходов, ни Министерство финансов ее пока не подтверждали.

Но что, если такая норма все же появится? Мы попросили эксперта представить этот сценарий и посчитать, чем он обернется для владельцев «спящих» ИП.

«Официального текста в открытом доступе я не видел. Проверять нужно на портале открытых нормативных правовых актов, где любой такой проект обязан пройти публичное обсуждение», – говорит Нуртас Телагисов.

Как ИП без дохода платят сейчас

Сегодняшние правила построены на фактическом доходе. Обязательно платить нужно только взносы на медицинское страхование, ВОСМС. Это 5% от 1,4 минимальной зарплаты. От них освобождены те, кто приостановил сдачу налоговой отчетности, и льготные категории.

Пенсионные взносы и социальные отчисления считают с заявленного дохода. Если дохода нет, предприниматель вправе заплатить их с одной минимальной зарплаты, но не обязан.

Налог на упрощенной декларации платят только с реального дохода по базовой ставке 4%, маслихаты могут менять ее в пределах 50% в обе стороны. Нет дохода, нет налога. Отчет по форме 910 при нулевом доходе сдают раз в полгода. За несданную отчетность грозит предупреждение, а при повторном нарушении в течение года штраф.

Что меняет новая идея

По словам эксперта, предлагаемая модель ломает сам принцип. Платежи будут считать не с дохода, а с вмененной суммы не ниже одной минимальной зарплаты в месяц для каждого зарегистрированного ИП.

«По существу, это фиксированный ежемесячный платеж за статус предпринимателя. Парламент юридически может ввести такую обязанность. Но для этого потребуются поправки как минимум в Социальный кодекс, Налоговый кодекс и закон об обязательном социальном медицинском страховании. Значит, процедура займет не один месяц. И новая обязанность не может действовать на прошлые периоды, закон, который ухудшает положение налогоплательщика, обратной силы не имеет», – объясняет Нуртас Телагисов.

У идеи, по его словам, есть три серьезные правовые слабости. Налог по своей природе берут с полученного дохода, и налог с дохода, которого нет, противоречит принципу справедливости налогообложения. Пенсионные взносы и соцотчисления в казахстанской системе привязаны к доходу и формируют право на выплаты, а вмененная база превращает их в сбор за регистрацию. И наконец, идея противоречит логике недавней реформы, которая ввела режим самозанятых как раз для того, чтобы человек платил только с реально полученного дохода.

Реалистичным компромиссом эксперт считает обязательные пенсионные взносы и соцотчисления с одной минимальной зарплаты только для тех ИП, которые не приостановили деятельность и не сдают отчетность, с сохранением льгот. Но сам он в скорое принятие нормы не верит.

«Лично я считаю, что сейчас эта идея нереальна. Чтобы ее принять, нужно менять Социальный кодекс, Налоговый кодекс, законы об ОСМС, все должно корректироваться. По времени это займет не один месяц», – говорит налоговый консультант.

Почему государство взялось за «спящие» ИП, понятно по цифрам. По словам министра национальной экономики, за девять месяцев 2026 года с учета сняли 356 тысяч ИП, 43% из них не имели доходов, а 21% перешли в самозанятые. При этом в реестре, по данным эксперта, по-прежнему около 1,6 млн ИП, и значительная часть из них не работает.

Сколько придется платить

Нуртас Телагисов сделал расчет для ИП на упрощенной декларации без работников, который не приостановил деятельность. За основу он взял минимальную зарплату в 110 тысяч теңге, которая ожидается с 1 января 2027 года, и ставку пенсионных взносов работодателя 4,5% по графику Социального кодекса.

По действующим правилам такой ИП без дохода в 2027 году обязан платить только ВОСМС, это 7 700 теңге в месяц, или 92 400 теңге в год. В 2026 году этот платеж составляет 5 950 теңге.

Если введут платежи с одной минимальной зарплаты, ежемесячный минимум будет таким.

пенсионные взносы, 10%, 11 000 теңге;

пенсионные взносы работодателя, 4,5%, 4 950 теңге;

социальные отчисления, 5%, 5 500 теңге;

ВОСМС, 7 700 теңге.

Итого 29 150 теңге в месяц, или 349 800 теңге в год. Это на 21 450 теңге в месяц и на 257 400 теңге в год больше, чем сейчас.

Если вдобавок брать налог 4% с вмененного дохода, прибавится еще 4 400 теңге в месяц. При ставках маслихатов от 2 до 6% эта сумма составит от 2 200 до 6 600 теңге. В итоге около 33 550 теңге в месяц, или 402 600 теңге в год.

ИП на общеустановленном режиме, по расчету эксперта, с учетом соцналога за себя в размере 2 МРП платил бы не меньше 38 536 теңге в месяц только социальных платежей.

Для сравнения, ИП, который приостановил деятельность, за себя ничего не платит. Чтобы оставаться застрахованным в системе ОСМС, он может платить взносы как самостоятельный плательщик, 5% от одной минимальной зарплаты, то есть 5 500 теңге в месяц в 2027 году.

Окончательные значения МРП и других показателей на 2027 год эксперт советует сверить после принятия закона о республиканском бюджете.

Закрыть, приостановить или стать самозанятым

Выбор, по словам Нуртаса Телагисова, зависит от одного вопроса. Собираетесь ли вы вернуться к предпринимательству в ближайшие три года в этом же формате?

Если возвращаться не планируете, ИП лучше закрыть. Это единственный вариант, при котором обязательства прекращаются полностью. Открыть ИП заново при необходимости можно буквально за несколько минут через eGov, e-лицензирование или приложения банков.

Если планируете вернуться, например после сезона, декрета или временной работы по найму, деятельность можно приостановить. Заявление подают через eGov или кабинет налогоплательщика. Общий срок приостановления ограничен сроком исковой давности, для малого бизнеса это три года. На это время ИП не сдает налоговую отчетность и не платит за себя ВОСМС.

«Есть важная оговорка. Если норму о вмененных платежах примут, не исключено, что под нее подведут и приостановленные ИП. Текста проекта нет, поэтому утверждать обратное нельзя», – предупреждает эксперт.

Тем, кто оказывает небольшие услуги населению, он советует присмотреться к режиму самозанятых. Он доступен гражданам Казахстана без регистрации ИП и без наемных работников, по утвержденному перечню видов деятельности, при доходе до 300 МРП в месяц и не больше 3 600 МРП в год. Подоходный налог самозанятые не платят, социальные платежи составляют 4% от дохода. Нет дохода, нет платежей. Но стать самозанятым может только тот, у кого нет зарегистрированного ИП. Значит, сначала ИП придется закрыть.

Как закрыть ИП, чтобы потом не всплыли долги

Налоговый консультант советует пройти по списку.

проверить лицевые счета в кабинете налогоплательщика и получить справку об отсутствии задолженности, при любом долге, включая пеню, закрыть ИП не получится;

проверить свой налоговый режим, ИП на общеустановленном режиме закрываются по другим правилам и сдают другие формы;

сдать все пропущенные нулевые декларации;

закрыть банковские счета, открытые на ИП, и снять с учета кассовый аппарат;

исполнить все неисполненные уведомления налоговой;

подать ликвидационную отчетность и заявление о прекращении деятельности.

Начинать эксперт советует сейчас, а не в январе. С 1 января 2027 года взнос ВОСМС для действующего ИП вырастет с 5 950 до 7 700 теңге, а процедура прекращения с камеральным контролем может занять несколько недель.

Кого заденет сильнее всего

По мнению Нуртаса Телагисова, больнее всего вмененные платежи ударят по тем, у кого доход есть не каждый месяц, и по тем, кто держит ИП не ради заработка.

Это сезонные предприниматели в сельском хозяйстве, сезонной торговле и строительстве. Они зарабатывают четыре-шесть месяцев в году, а платить придется все двенадцать. Для них годовой минимум в 349 800 теңге может съесть заметную часть сезонной прибыли.

Пострадают пенсионеры с небольшим делом, за которых сейчас взносы на медстрахование платит государство. Если новая норма не сохранит для них исключения, пенсионер станет плательщиком наравне с действующим бизнесом.

Под ударом окажутся и женщины в декрете. Во время отпуска по уходу за ребенком государство платит за них взносы ОСМС, а свой бизнес они часто не приостанавливают. Вмененные платежи создадут им долг в период, когда дохода нет совсем.

Двойную нагрузку получат работающие по найму с открытым ИП, ведь за них уже платит работодатель. Им эксперт тоже советует ИП закрыть. В зоне риска люди с инвалидностью, сельские жители, мастера на дому и те, кто держит статус ради разовых договоров или госзакупок.

Есть ли мягкий путь

Задача государства, по словам эксперта, понятна. Очистить реестр от неработающих ИП, перекрыть схемы, где такие ИП выписывают счета-фактуры без реальных операций или дробят бизнес, и расширить пенсионное и медицинское покрытие. Решить все это, считает он, можно и без вмененного платежа для всех.

Нуртас Телагисов предлагает несколько мер.

автоматическое приостановление, если у ИП, например, 12 месяцев подряд нет оборотов и не сдана отчетность, система после уведомления сама переводит его в режим приостановления, а возобновление занимает один день;

упрощенное снятие с учета бездействующих ИП по инициативе налоговой со списанием пени и без штрафа за нулевую декларацию, такой механизм в законе уже есть, его нужно заставить работать;

адресный контроль по риску, ведь ущерб бюджету наносят не ИП без оборотов, а те, кто выписывает счета-фактуры без реальной работы;

прямые исключения в законе для пенсионеров, людей с инвалидностью, тех, кто в отпуске по уходу за ребенком, и ИП, за которых уже платит работодатель;

сезонный порядок, когда предприниматель заранее заявляет месяцы работы и платит только за них;

переходный период не меньше шести месяцев с амнистией по долгам ВОСМС и штрафам за нулевую отчетность для тех, кто закроет или приостановит ИП;

анализ регуляторного воздействия и публичное обсуждение до внесения проекта в Парламент.

«Решение, которое затрагивает сотни тысяч человек, должно приниматься на основе расчетов, а не со слов экспертов в прессе. Вмененный платеж для всех зарегистрированных ИП решит задачу очистки реестра за счет тех, кто ничего не нарушил. Автоматическое приостановление и адресный контроль дают тот же результат и не создают сотням тысяч людей долгов, о которых они узнают из блокировки счета», – говорит Нуртас Телагисов.

Урок 2015 года

Опасения эксперта основаны на реальной истории. Он сам застал ее, когда работал в налоговой службе.

«В конце 2015 и начале 2016 года было много предпринимателей, которые открыли ИП в конце 2000-х на патенте. Они перестали продлевать патент и думали, что ИП закрыто. Таких ИП автоматически перевели на общеустановленный режим, а там независимо от дохода нужно было платить социальный налог в размере 2 МРП. Когда запустили камеральный контроль, всем выставили уведомления и начислили по 2 МРП за каждый месяц за пять лет, с 2010 по 2015 год. С пеней набегало от 300 до 500 тысяч теңге. Пожилые люди приходили и буквально плакали, отдавая последние деньги», – вспоминает Нуртас Телагисов.

Чтобы история не повторилась, он призывает каждого, у кого есть ИП, задуматься уже сейчас. Если работы нет и не предвидится, ИП лучше закрыть, и обязательно довести дело до конца.