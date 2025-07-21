Принц Аль-Валид бин Халид Аль Сауд, получивший прозвище "спящий принц", умер на 37-м году жизни после более чем двух десятилетий, проведённых в коме, передает BAQ.KZ со ссылкой на New York Post. Он получил тяжёлую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение и ушиб мозга в результате серьёзной автокатастрофы в Лондоне в 2005 году, когда ему было всего 15 лет. На тот момент принц проходил обучение в одном из военных колледжей Великобритании.

Фото: nypost.com

С тех пор Аль-Валид находился без сознания, подключённый к аппаратам жизнеобеспечения в больнице имени короля Абдулазиза в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Несмотря на медицинские прогнозы и рекомендации прекратить поддержку жизни, его отец — принц Халед бин Талал Аль Сауд — в течение всех этих лет отказывался от отключения систем и продолжал надеяться на восстановление сына.

О его смерти принц Халед сообщил сегодня на своей странице в соцсети X.