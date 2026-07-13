Сразу 12 казахстанских боксеров пробились в финал чемпионата Азии

Сборная Казахстана успешно выступила в полуфиналах чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Джакарте. По итогам боев 12 казахстанских боксеров завоевали путевки в финал турнира.

Победителями полуфиналов стали Гульназ Борибаева (до 48 кг), Анита Адишева (до 51 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Азиза Исина (до 70 кг), Шугыла Налибай (до 75 кг), Бексултан Боранбек (до 55 кг), Нурасыл Толебек (до 60 кг), Нурбек Мурсал (до 70 кг), Аман Конысбек (до 75 кг), Онер Сейилхан (до 80 кг), Темирлан Мукатаев (до 85 кг) и Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Кроме того, Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) вышла в финал автоматически, без участия в полуфинальном поединке. Не смогли преодолеть полуфинальную стадию Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг). Все трое завершили турнир с бронзовыми наградами.

Финальные поединки в возрастной категории U23 состоятся 15 и 16 июля в Джакарте.