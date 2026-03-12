Компания Apple за одну ночь убрала из официального магазина сразу 15 устройств. Решение связано с запуском новых продуктов, включая iPhone 17e и обновленные модели MacBook, передает BAQ.kz со ссылкой на ibtimes.co.

После презентации новых устройств Apple провела масштабное обновление ассортимента и сняла с продажи ряд предыдущих моделей. Среди них оказались смартфоны, ноутбуки, планшеты и профессиональные дисплеи.

Одной из самых неожиданных новостей стало прекращение выпуска iPhone 16e, который появился на рынке всего около полугода назад. Его место заняла новая модель iPhone 17e.

Из линейки также исчезли 11- и 13-дюймовые iPad Air с процессором M3, а также MacBook Air на базе чипа M4. Их заменят обновленные версии с более новыми процессорами.

Компания также сняла с производства ряд конфигураций MacBook Pro, включая модель с процессором M5 и накопителем на 512 ГБ, представленную в октябре 2025 года. Теперь базовой стала версия с 1 ТБ памяти, однако её цена выросла с 1599 до 1699 долларов.

Изменения коснулись и профессиональной техники. Apple прекратила выпуск Mac Studio с чипом M3 Ultra, а также убрала из каталога мониторы Studio Display (2022) и Pro Display XDR (2019). Вместо них компания представила обновленные версии экранов.

При этом ранее выпущенные устройства продолжат работать, а оставшиеся партии будут продаваться у сторонних ритейлеров. Эксперты также не исключают, что некоторые изменения в линейке могут быть связаны с проблемами в глобальных цепочках поставок и ростом стоимости компонентов.