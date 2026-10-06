Сразу 5 машин загорелись на парковке возле ЖК в Астане
6 Октября 2026, 10:13
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6 Октября 2026, 10:136 Октября 2026, 10:13
296Фото: кадр из видео
В Астане на уличной парковке загорелись сразу пять легковых автомобилей, передает BAQ.KZ.
Что произошло
Возгорание произошло в районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова возле жилого комплекса. К моменту прибытия пожарных автомобили уже были охвачены открытым пламенем.
«Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на рядом припаркованные машины», – сообщили в МЧС.
Что сообщили в МЧС
Пожарные прибыли на место в течение семи минут и оперативно ликвидировали возгорание.
Причина пожара устанавливается.
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