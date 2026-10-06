Сразу 5 машин загорелись на парковке возле ЖК в Астане

В Астане на уличной парковке загорелись сразу пять легковых автомобилей, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Возгорание произошло в районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова возле жилого комплекса. К моменту прибытия пожарных автомобили уже были охвачены открытым пламенем.

«Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на рядом припаркованные машины», – сообщили в МЧС.

Что сообщили в МЧС

Пожарные прибыли на место в течение семи минут и оперативно ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается.