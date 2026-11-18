Сразу четыре представителя сборной Казахстана стали лидерами обновленного мирового рейтинга Международной федерации бокса World Boxing. Еще несколько отечественных спортсменов вошли в тройку сильнейших и десятку лучших в своих весовых категориях.

Первые строчки рейтинга заняли Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Еще четыре казахстанца расположились на второй позиции. Это Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Аида Абикеева (до 65 кг).

Бронзовые позиции мирового рейтинга занимают Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

В первую десятку также вошли:

Сабыржан Аккалыков — 4-е место (до 75 кг);

Нурбек Оралбай — 4-е место (до 80 кг);

Надежда Рябец — 4-е место (до 80 кг);

Оразбек Асылкулов — 6-е место (до 60 кг);

Виктория Графеева — 6-е место (до 60 кг);

Елдана Талипова — 7-е место (свыше 80 кг);

Ертуган Зейнуллинов — 9-е место (до 65 кг);

Султанбек Айбарулы — 9-е место (до 85 кг);

Сагындык Тогамбай — 9-е место (до 90 кг);

Бакыт Сейдиш — 10-е место (до 70 кг).

Таким образом, казахстанские боксеры представлены в числе десяти сильнейших сразу в нескольких весовых категориях как среди мужчин, так и среди женщин.