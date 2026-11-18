Сразу четыре первых места: казахстанские боксеры возглавили мировой рейтинг World Boxing
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Сразу четыре представителя сборной Казахстана стали лидерами обновленного мирового рейтинга Международной федерации бокса World Boxing. Еще несколько отечественных спортсменов вошли в тройку сильнейших и десятку лучших в своих весовых категориях.
Первые строчки рейтинга заняли Санжар Ташкенбай (до 50 кг), Торехан Сабырхан (до 70 кг), Наталья Богданова (до 70 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Еще четыре казахстанца расположились на второй позиции. Это Назым Кызайбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг), Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Аида Абикеева (до 65 кг).
Бронзовые позиции мирового рейтинга занимают Нурбек Оралбай (до 85 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).
В первую десятку также вошли:
- Сабыржан Аккалыков — 4-е место (до 75 кг);
- Нурбек Оралбай — 4-е место (до 80 кг);
- Надежда Рябец — 4-е место (до 80 кг);
- Оразбек Асылкулов — 6-е место (до 60 кг);
- Виктория Графеева — 6-е место (до 60 кг);
- Елдана Талипова — 7-е место (свыше 80 кг);
- Ертуган Зейнуллинов — 9-е место (до 65 кг);
- Султанбек Айбарулы — 9-е место (до 85 кг);
- Сагындык Тогамбай — 9-е место (до 90 кг);
- Бакыт Сейдиш — 10-е место (до 70 кг).
Таким образом, казахстанские боксеры представлены в числе десяти сильнейших сразу в нескольких весовых категориях как среди мужчин, так и среди женщин.
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