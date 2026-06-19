Сразу на двух ключевых трассах Казахстана ведутся дорожные работы
Дорожные работы охватили участки трасс, ведущих к Костанаю и российской границе. В этом году планируется отремонтировать более 120 километров автодорог.
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В Костанайской и Актюбинской областях продолжаются работы по ремонту участков республиканских автомобильных дорог, которые являются важными транспортными артериями северного региона страны.
Ремонт трассы к границе России
В Костанайской области ведется средний ремонт трассы республиканского значения KAZ03 "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница Российской Федерации". Работы проводятся на участках с 426 по 441 километр и с 500 по 539 километр.
На объекте уже выполнено фрезерование 15,6 километра асфальтобетонного покрытия, частично проведено укрепление основания методом ресайклинга, а также уложены нижний и верхний слои нового асфальта. В работах задействованы 23 специалиста и 14 единиц дорожной техники.
Обновление дороги Карабутак – Костанай
Параллельно в Актюбинской области продолжается ремонт автодороги Карабутак – Костанай. Общая протяженность трассы в регионе составляет 234 километра, из которых в текущем году планируется обновить 80 километров.
Ремонт ведется на участках с 105 по 136 километр и с 185 по 234 километр. Для выполнения работ на объекте развернуты асфальтобетонный завод и дробильно-сортировочный комплекс.
По данным АО "НК "КазАвтоЖол", проект предусматривает фрезерование старого покрытия, укрепление основания методом холодного ресайклинга, укладку двух слоев асфальтобетона, укрепление обочин и установку новых дорожных знаков.
"После завершения ремонта качество дорожного покрытия значительно улучшится, а пропускная способность трассы возрастет", — отметил директор Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбол Данагул.
В общей сложности в рамках двух проектов дорожные работы охватят более 120 километров автодорог, что должно повысить безопасность движения и улучшить транспортное сообщение между регионами Казахстана и приграничными территориями.
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