Сразу несколько районов Алматы и области остались без света: что произошло

В Алматы и Алматинской области произошло частичное отключение электроэнергии. Авария затронула сразу несколько районов города и области, объем отключенной нагрузки составил 300 МВт, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», отключение произошло 14 августа в 14:38.

В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях АО «Алатау Жарық Компаниясы» сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области, – сообщили в компании.

В энергокомпании назвали объем отключенной нагрузки.

Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт, – уточнили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».

Какие районы остались без света

В Алматинской области без электроэнергии осталась часть потребителей в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах.

В Алматы отключения затронули Бостандыкский, Наурызбайский, Ауэзовский и Алатауский районы.

Когда восстановят электроснабжение

Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей, – говорится в сообщении.

Причины аварийного отключения трех линий электропередачи пока не уточняются.