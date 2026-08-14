Сразу несколько районов Алматы и области остались без света: что произошло
Аварийное отключение трех линий KEGOC затронуло потребителей в Алматы и Алматинской области.
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В Алматы и Алматинской области произошло частичное отключение электроэнергии. Авария затронула сразу несколько районов города и области, объем отключенной нагрузки составил 300 МВт, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в АО «Алатау Жарық Компаниясы», отключение произошло 14 августа в 14:38.
В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях АО «Алатау Жарық Компаниясы» сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области, – сообщили в компании.
В энергокомпании назвали объем отключенной нагрузки.
Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт, – уточнили в АО «Алатау Жарық Компаниясы».
Какие районы остались без света
В Алматинской области без электроэнергии осталась часть потребителей в Жамбылском, Балхашском, Есикском, Карасайском, Шелекском, Райымбекском, Уйгурском, Илийском, Кегенском и Талгарском районах.
В Алматы отключения затронули Бостандыкский, Наурызбайский, Ауэзовский и Алатауский районы.
Когда восстановят электроснабжение
Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей, – говорится в сообщении.
Причины аварийного отключения трех линий электропередачи пока не уточняются.
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