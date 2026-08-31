Сразу пять железнодорожных вокзалов открылись после реконструкции в Казахстане

В трех регионах Казахстана завершилась реконструкция сразу пяти железнодорожных вокзалов. Обновленные объекты открылись в областях Абай, Карагандинской и Актюбинской, передает BAQ.KZ.

В области Абай после модернизации начали работу вокзалы станций Ушбиик, Шар и Жарма.

Вокзал Ушбиик, построенный в 1980 году, получил обновленные инженерные коммуникации, перрон и благоустроенную территорию. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов.

Вокзал Шар работает с 1982 года. Его среднесуточный пассажиропоток составляет около 150 человек, через станцию проходят 18 поездов. На вокзале Жарма, построенном в 1996 году, также обновили здание, инженерные системы и пассажирскую инфраструктуру.

Обновили вокзалы 1930-х годов

В Карагандинской области после реконструкции открылся вокзал станции Жарык, построенный еще в 1936 году.

Здесь отремонтировали кровлю и фасад, модернизировали инженерные системы, реконструировали перрон и благоустроили территорию. В здании появились новая мебель и оборудование, дополнительные эвакуационные пути и противопожарные двери.

Ежедневно вокзал обслуживает в среднем 142 пассажира, а через станцию проходят 30 пассажирских поездов.

Еще один исторический вокзал обновили в Актюбинской области. Здание станции Алга было построено в 1935 году. После реконструкции здесь обновили фасад, внутренние помещения и инженерные системы, а также благоустроили прилегающую территорию. Через станцию проходят 14 пассажирских поездов.

Работы проведены в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны. Проекты профинансированы за счет собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства, Министерства транспорта, «Самрук-Қазына» и региональных акиматов.