Сразу три бронзовые награды пополнили копилку Казахстана на Азиаде

Сразу три бронзовые медали завоевали представители Казахстана на Азиатских играх-2026, проходящих в Айти и Нагое (Япония).

Бронзовым призёром в вольной борьбе стал Нуркожа Кайпанов. В схватке за третье место в весовой категории до 74 килограммов казахстанский борец встретился с представителем Индии Сагаром Джагланом. Кайпанов уверенно провёл поединок и одержал победу со счётом 5:0.

Ещё одну бронзовую медаль Казахстану принесла Нилуфар Раимова. В борьбе в весовой категории до 57 килограммов она в схватке за третье место одержала победу над представительницей Шри-Ланки Нетми Ахинсой Фернандо.

Третью награду завоевала сборная Казахстана по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В финале казахстанские гимнастки набрали 51,550 балла.

За упражнение с пятью мячами команда получила 25,450 балла, а за программу с тремя обручами и двумя парами булав — 26,100.

В составе сборной Казахстана выступили Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская.

Золотые медали в этой дисциплине завоевала сборная Китая с результатом 55,300 балла. Серебро досталось представительницам Японии, набравшим 52,500 балла.

Таким образом, Нуркожа Кайпанов, Нилуфар Раимова и казахстанские гимнастки пополнили копилку сборной Казахстана тремя бронзовыми медалями Азиатских игр-2026.