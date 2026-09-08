Сразу в двух районах Акмолинской области произошли природные пожары

Вблизи станции 26-й разъезд Буландынского района произошло возгорание лесной подстилки на предварительной площади 5 гектаров. К тушению привлечены 100 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС, МИО, УЛХ и подразделений «Ауыл құтқарушылары».

Также задействована авиация. Вертолёт АО Казавиаспас МЧС совершил 6 сливов и сбросил 18 тонн воды. Вертолёт Казавиалесохраны выполнил 22 слива, сбросив 13 тонн воды. Возгорание локализовано, продолжаются работы по его полной ликвидации.

Возгорание сухой травы произошло вблизи села имени Ыбырая Алтынсарина Целиноградского района. Пожар полностью ликвидирован. В тушении были задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны - 47 человек личного состава и 12 единиц техники.

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.