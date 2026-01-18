Сразу в двух регионах Казахстана ограничено движение транспорта
18 января с 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на автодорогах республиканского значения в области Абай и Павлодарской области, передает BAQ.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ограничение распространяется на автомобили, оснащённые дизельными двигателями, а также на общественный транспорт.
В области Абай движение ограничено на участке автодороги:
"Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)"
км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).
В Павлодарской области ограничение действует на участке:
"Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)"
км 426–587 (от посёлка Кенжеколь до границы области Абай).
Ориентировочное время открытия движения — 19 января 2026 года в 08:00.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и следить за официальными сообщениями дорожных служб.
