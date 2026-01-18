18 января с 23:30 в связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничение движения на автодорогах республиканского значения в области Абай и Павлодарской области, передает BAQ.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение распространяется на автомобили, оснащённые дизельными двигателями, а также на общественный транспорт.

В области Абай движение ограничено на участке автодороги:

"Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)"

км 587–733 (от границы Павлодарской области до города Семей).

В Павлодарской области ограничение действует на участке:

"Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)"

км 426–587 (от посёлка Кенжеколь до границы области Абай).

Ориентировочное время открытия движения — 19 января 2026 года в 08:00.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов и следить за официальными сообщениями дорожных служб.