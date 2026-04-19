Сразу в трёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сегодня 2026, 09:29
Фото: Pixabay.com
19 апреля в Жезказгане, Караганде и Темиртау прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.
По данным синоптиков, такие условия формируются при сочетании штиля, слабого ветра, тумана и температурной инверсии. Эти факторы способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.
В результате возможно ухудшение качества воздуха, что может негативно сказаться на самочувствии жителей.
Специалисты отмечают, что уровень загрязнения напрямую зависит от текущей синоптической ситуации, включая ветер, осадки, влажность и температуру воздуха.
