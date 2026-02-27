После трагедии в кафе в Щучинске в социальных сетях начала распространяться информация о том, что среди пострадавших якобы есть маленький ребенок. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли эти сведения и сообщили актуальные данные о погибших и госпитализированных, передает BAQ.KZ

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Ермек Нариман сообщил, что на сегодняшний день в стационарах находятся 13 человек.

«Состояние здоровья пострадавших тяжелое и средней степени тяжести. Сейчас в Щучинской районной больнице находятся 4 тяжелых пациента, которые находятся в реанимации, и 3 пациента получают лечение в отделении травматологии. Таким образом, в Щучинской больнице находится 7 человек. Также ночью было эвакуировано 6 человек в многопрофильную областную больницу», — отметил он.

По его словам, из 13 госпитализированных десять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

«Трое получают лечение в профильном отделении, то есть имеют среднюю степень тяжести, а остальные 10 человек - из них четверо в Щучинской районной больнице и шестеро в областной больнице - имеют тяжелую степень», — уточнил Нариман.

Отдельно он прокомментировал информацию о ребенке.

«В соцсетях ходили слухи, что среди пострадавших был маленький ребенок. Нет, данная информация не подтверждается. Самый молодой пациент, который пострадал - это девушка 15 лет, которая, к сожалению, скончалась в больнице», — сообщил глава управления.

По последним данным, число погибших составляет семь человек. Пятеро скончались на месте до приезда скорой помощи, еще двое умерли в реанимации, несмотря на проводимые мероприятия. Медики уточняют, что большинство пострадавших получили ожоги различной степени.