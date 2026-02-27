Среди пострадавших в Щучинске не было маленьких детей – Управление здравоохранения области
После трагедии в кафе в Щучинске в социальных сетях начала распространяться информация о том, что среди пострадавших якобы есть маленький ребенок. В управлении здравоохранения Акмолинской области официально опровергли эти сведения и сообщили актуальные данные о погибших и госпитализированных, передает BAQ.KZ
Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Ермек Нариман сообщил, что на сегодняшний день в стационарах находятся 13 человек.
«Состояние здоровья пострадавших тяжелое и средней степени тяжести. Сейчас в Щучинской районной больнице находятся 4 тяжелых пациента, которые находятся в реанимации, и 3 пациента получают лечение в отделении травматологии. Таким образом, в Щучинской больнице находится 7 человек. Также ночью было эвакуировано 6 человек в многопрофильную областную больницу», — отметил он.
По его словам, из 13 госпитализированных десять пациентов находятся в тяжелом состоянии.
«Трое получают лечение в профильном отделении, то есть имеют среднюю степень тяжести, а остальные 10 человек - из них четверо в Щучинской районной больнице и шестеро в областной больнице - имеют тяжелую степень», — уточнил Нариман.
Отдельно он прокомментировал информацию о ребенке.
«В соцсетях ходили слухи, что среди пострадавших был маленький ребенок. Нет, данная информация не подтверждается. Самый молодой пациент, который пострадал - это девушка 15 лет, которая, к сожалению, скончалась в больнице», — сообщил глава управления.
По последним данным, число погибших составляет семь человек. Пятеро скончались на месте до приезда скорой помощи, еще двое умерли в реанимации, несмотря на проводимые мероприятия. Медики уточняют, что большинство пострадавших получили ожоги различной степени.
«Большинство пострадавших получили ожоги – это ожоги лица, верхних и нижних конечностей. Часть пациентов имеет ингаляционные ожоги, ожоги внутренних дыхательных органов. Основная патология сейчас связана с послеожоговыми последствиями – так называемая ожоговая болезнь и термический шок, что и составляет тяжесть состояния пациентов», — добавил он.
