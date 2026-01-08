Жёны сотрудников МЧС обратились к президенту с просьбой не закрывать пожарные части в Щучинске и Бурабае. Видеообращение появилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. В МЧС РК прокомментировали ситуацию в ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ.

В обращении женщины говорят, что узнали о приказе о закрытии четырёх пожарных частей в Бурабайском районе, в том числе пожарной части № 5 города Щучинска. По их словам, это подразделение имеет ключевое значение для обеспечения безопасности населения.

- Эта часть очень важна для наших жителей города Щучинска. Здесь очень много жилых домов с печным отоплением. Населённых пунктов очень много. Если наши мужья уедут в другие города, в другие районы, это уже разрыв нашей семьи. Начнутся споры, ругань. Мы этого очень не хотим, - отмечают авторы обращения.

В социальных сетях обращение получило широкую поддержку. Пользователи задаются вопросом, кто будет тушить пожары в случае закрытия частей, и призывают не сокращать спасателей.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан прокомментировали ситуацию, отметив, что речь идёт о перераспределении, а не о полном сокращении персонала.

- В рамках организационно-штатных мероприятий штатные единицы пожарных частей Щучинского (ПЧ-5) и Бурабайского (ПЧ-20) районов перераспределены в пристоличные пожарные подразделения, которые входят в состав ДЧС Акмолинской области, - сообщили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что сотрудники, попавшие под сокращение, будут трудоустроены в близлежащие пожарные подразделения, что позволит сохранить их опыт и социальные гарантии. По данным министерства, личный состав был заранее уведомлён об организационно-штатных изменениях и выразил готовность продолжить службу в новых подразделениях.

Ведомство поясняет, что решение связано с ростом численности населения в пристоличных районах, где требуется усиление материально-технической базы и кадрового состава спасательных подразделений. При этом в Бурабайском и Щучинском районах, по данным МЧС, нагрузка на пожарные части была значительно ниже. Так, в прошлом году подразделения ПЧ-5 и ПЧ-20 выезжали на пожары всего 27 раз, что, по оценке ведомства, поставило вопрос о рациональном использовании оперативных ресурсов.

Также отмечается, что здания ПЧ-5 и ПЧ-20 были введены в эксплуатацию в 1956 и 1961 годах соответственно и признаны аварийными из-за износа сооружений, что создаёт потенциальную опасность для личного состава.

В МЧС добавили, что ранее в районах Щучинск и Боровое были построены и полностью укомплектованы три специализированные пожарные части, которые на сегодняшний день обеспечивают пожарную безопасность всей Щучинско-Боровской курортной зоны.