Среди представителей СМИ пройдет шахматный турнир "QAZCONTENT OPEN 2026"

Ко Дню работников средств массовой информации Федерация шахмат Казахстана и АО "Qazcontent" совместно организуют шахматный турнир "QAZCONTENT OPEN 2026".

Турнир состоится 20 июня 2026 года в коворкинге Spaces в городе Астана (микрорайон Самал, 11).

Регистрация участников начнется в 09:00.

Турнир QAZCONTENT OPEN 2026 пройдет по швейцарской системе и будет состоять из 7 туров, с использованием компьютерной программы "Swiss-Manager". 4 лучших участника выйдут в полуфинал и будут играть по нокаут-системе. К участию приглашаются сотрудники телевидения, печатных изданий, радио и интернет-СМИ, а также блогеры и инфлюенсеры.

Победителям будут вручены дипломы, ценные призы и призовой фонд:

• 1 место – 500 000 тенге

• 2 место – 200 000 тенге

• 3 место – 100 000 тенге

Все результаты будут опубликованы на международной платформе Chess-Results.com.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Регистрация завершается 18 июня 2026 года в 18:00.

К участию допускаются только лица с блиц-рейтингом ФИДЕ не выше 2000, не являющиеся профессиональными шахматистами или тренерами.

Уважаемые представители СМИ и медиа, будем рады видеть вас на турнире! Проведите интеллектуальный досуг вместе с коллегами!