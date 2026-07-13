Среднедушевой доход в Казахстане превысил 252 тысячи теңге

Реальные денежные доходы населения Казахстана впервые за последний год продемонстрировали положительную динамику.

По итогам первого квартала 2026 года они выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщили в Министерстве национальной экономики со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

По данным ведомства, среднемесячный номинальный денежный доход на душу населения в январе-марте составил 252 619 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 11,8%.

В министерстве отметили, что положительная динамика во многом связана с постепенным замедлением инфляции. Так, в июне 2026 года годовая инфляция снизилась до 10,3%.

Основным источником доходов казахстанцев по-прежнему остается заработная плата. По итогам первого квартала среднемесячная номинальная зарплата выросла на 9,1%.

Наиболее заметный рост оплаты труда зафиксирован в сельском хозяйстве — на 20,3%, финансовой и страховой деятельности — на 18,1%, обрабатывающей промышленности — на 14%, а также в сфере транспорта и складирования — на 12,9%.

Как подчеркнули в Министерстве национальной экономики, повышение заработной платы в несырьевом секторе способствует развитию производства, росту производительности труда и созданию новых рабочих мест.

В ведомстве добавили, что повышение реальных доходов населения остается одним из ключевых приоритетов правительства. Для этого продолжается реализация комплекса мер, включающего поэтапное повышение минимальной заработной платы, поддержку предпринимательства, повышение производительности труда и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.