Среднедушевой доход в Казахстане превысил 252 тысячи теңге
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Реальные денежные доходы населения Казахстана впервые за последний год продемонстрировали положительную динамику.
По итогам первого квартала 2026 года они выросли на 0,1% в годовом выражении, сообщили в Министерстве национальной экономики со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
По данным ведомства, среднемесячный номинальный денежный доход на душу населения в январе-марте составил 252 619 тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 11,8%.
В министерстве отметили, что положительная динамика во многом связана с постепенным замедлением инфляции. Так, в июне 2026 года годовая инфляция снизилась до 10,3%.
Основным источником доходов казахстанцев по-прежнему остается заработная плата. По итогам первого квартала среднемесячная номинальная зарплата выросла на 9,1%.
Наиболее заметный рост оплаты труда зафиксирован в сельском хозяйстве — на 20,3%, финансовой и страховой деятельности — на 18,1%, обрабатывающей промышленности — на 14%, а также в сфере транспорта и складирования — на 12,9%.
Как подчеркнули в Министерстве национальной экономики, повышение заработной платы в несырьевом секторе способствует развитию производства, росту производительности труда и созданию новых рабочих мест.
В ведомстве добавили, что повышение реальных доходов населения остается одним из ключевых приоритетов правительства. Для этого продолжается реализация комплекса мер, включающего поэтапное повышение минимальной заработной платы, поддержку предпринимательства, повышение производительности труда и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.
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