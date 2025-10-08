Усиление Среднего коридора (или Транскаспийский международный транспортный маршрут) становится одной из ключевых тем мировой торговли и логистики. Для Казахстана этот маршрут открывает новые возможности, но одновременно ставит перед ним серьёзные вызовы. Эксперт в беседе с BAQ.KZ подробно объяснил, какие дивиденды сулит проект, кто получает наибольшую выгоду и какие риски стоят перед страной.

Уже сейчас рост грузопотока заметен. В 2023–2024 годах через Казахстан прошли миллионы тонн грузов. Это приносит доходы от перевозок и портовых услуг, способствует развитию логистических хабов и создаёт новые рабочие места.

"Усиление Среднего коридора даёт Казахстану реальные экономические дивиденды. Оно развивает смежные отрасли – склады, таможенные услуги, ремонт подвижного состава, локальную логистику. Если политика и инвестиции будут выстроены грамотно, коридор станет серьёзной статьёй экспорта услуг. Но при плохом управлении он рискует превратиться в простую “трубу” для транзита чужих грузов", – отметил политолог Ералы Нуржума.

Казахстан как транзитный хаб

К концу десятилетия объёмы перевозок могут вырасти втрое. Но на пути стоят инфраструктурные ограничения – нехватка паромов на Каспии, задержки на границах, отсутствие полной координации между странами.

"Реалистичность статуса ключевого транзитного хаба умеренная, но не гарантированная. Казахстан должен инвестировать в собственную инфраструктуру, упростить правила и обеспечить конкурентные условия. Только тогда он сможет закрепиться в этом статусе", – подчеркнул эксперт.

Главные выигрыши от ТМТМ достаются глобальным грузоотправителям и грузополучателям. Китай получает быстрый и контролируемый канал экспорта, Европа – возможность диверсифицировать поставки и снизить риски. Казахстан и другие транзитные страны – Азербайджан, Грузия, Турция – получают доходы от тарифов и новые рабочие места.

"Китай выигрывает больше всего по объёму и контролю над потоками. Европа получает диверсификацию поставок. Казахстан зарабатывает на транзите и получает возможность подтянуть индустрию. Но большая доля выгоды всё же остаётся у стран, которые владеют терминалами и ключевой логистической инфраструктурой", – сказал Нуржума.

Геополитические последствия

По словам эксперта, Средний коридор снижает зависимость Европы и Азии от северных маршрутов через Россию и от морских перевозок. Центральная Азия и Южный Кавказ становятся более значимыми.

"Китай укрепляет позиции через экономику, ЕС – через инвестиции и стандарты, Турция – как транзитный и политический игрок. Для России этот проект – конкурент. Для Казахстана – это и шанс, и источник внешнего давления", – отметил политолог.

В Казахстане развитие коридора напрямую повлияет на логистику, мультимодальные перевозки, работу портов на Каспии, железнодорожное машиностроение и ремонт. Дополнительные выгоды возможны для складской индустрии, упаковки, таможенных услуг.

"Если будут созданы специальные экономические зоны и даны налоговые льготы, выиграет и перерабатывающая промышленность – от лёгкой сборки до производства комплектующих для машиностроения и электроники", – считает эксперт.

Риски и вызовы

Рост зависимости от китайских грузов может привести к уязвимости. Условия диктуют крупные грузовладельцы, а политическая ситуация может превратить инфраструктуру в инструмент давления.

"Есть риск, что добавленная стоимость для Казахстана будет минимальной. Если страна останется только перевалочным пунктом, прибыль окажется меньше, чем у партнёров, которые контролируют терминалы и контейнерные парки", – отметил Нуржума.

Кроме того, сохраняются операционные риски: сезонные перебои, санкционные ограничения, технологические несоответствия. Без унификации правил транзита и прозрачных процедур пострадают скорость и надёжность перевозок.

"Необходимы инвестиции в терминалы, развитие мультимодальной инфраструктуры, поддержка переработки и логистики, диверсификация партнёров и стратегия по снижению зависимости от одного отправителя. Без этого рост грузопотока будет заметен, но выигрыш для экономики останется ограниченным", – резюмировал Нуржума.

Средний коридор даёт Казахстану возможность укрепить позиции в экономике и геополитике. Но эффект напрямую зависит от решений государства.