Посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджа на панельной сессии "Евразийская транспортная сеть: средний коридор" форума KAZENERGY заявил, что за последние годы значение Среднего коридора существенно возросло, превратившись в стратегический элемент как для региональной, так и глобальной экономики, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Я видел, как в 90-е годы появился сам термин “средний коридор”. Сегодня он обрел новое звучание, став не только частью транспортной, но и энергетической повестки. Этот маршрут связывает Китай, Казахстан, Туркменистан, страны Европы и вносит вклад в укрепление стабильности и безопасности региона", – отметил дипломат.

По его словам, коридор является не только логистическим путем, но и инструментом стратегической связности между Востоком и Западом. Он помогает диверсифицировать маршруты доставки энергоресурсов, включая туркменский газ в Европу, а также стимулирует развитие экономики с добавленной стоимостью в развивающихся странах.

Капуджа подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и роста конфликтности именно взаимозависимость стран вдоль Среднего коридора может способствовать сохранению стабильности.

"В последние пять лет мы видим значительно больше инвестиций в этот маршрут, чем за предыдущие десятилетия. Это свидетельствует о том, что в будущем Средний коридор станет одним из ключевых торговых направлений Евразии", – сказал посол.

Он добавил, что развитие коридора требует создания благоприятной макросреды для инвесторов, а его успешная реализация способна укрепить экономическую безопасность и устойчивое развитие региона.