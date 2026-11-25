Средняя совокупная пенсия в Казахстане на 1 октября составила 197 333 теңге. В эту сумму входят солидарная, базовая и накопительная части. С 1 января 2026 года пенсии по возрасту повысили на 10%, а максимальный размер базовой пенсии вырос со 110% до 118% прожиточного минимума. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения.

Пособия по инвалидности повышены на 10%, их средний размер составил 87 165 теңге. На 10% выросли выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца.

Выплаты из Государственного фонда социального страхования получили 1 122,8 тыс. человек на общую сумму 586,9 млрд теңге. Больше всего ушло на выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, это 261,6 млрд теңге. По беременности и родам, усыновлению новорожденного выплатили 132,5 млрд теңге, по потере работы 114,3 млрд теңге.

По программе «Национальный фонд – детям» за первые три года начисления получили 6,9 млн детей на общую сумму 2,5 млрд долларов. Программа работает с 2024 года, детям распределяют часть инвестиционного дохода Нацфонда, сообщили в Министерстве финансов.

На 1 октября работу нашли 534,8 тыс. человек. На субсидируемые рабочие места направили 105,7 тыс. человек, среди них 19,8 тыс. участников молодежной практики и 10,3 тыс. казахстанцев старше 50 лет по проекту «Серебряный возраст». Обучение и профориентацию прошли около 423,2 тыс. человек.

На платформе «Мансап компасы» профессиональную диагностику прошли 34,6 тыс. школьников. На Электронную биржу труда поступили 80 078 анкет студентов из 281 колледжа и 274 424 анкеты студентов из 45 вузов. Для практики студентов колледжей заключили 9 316 договоров.

Трудовые инспекторы защитили права более 57 тыс. работников. Они провели 5 781 проверку, выявили 6 866 нарушений, выдали 3 599 предписаний и наложили 2 338 штрафов на 493,4 млн теңге. Коллективными договорами охвачено 98,5% крупных и средних предприятий.

Стандарты безопасности и охраны труда внедрили на 3 399 предприятиях, к концепции нулевого травматизма Vision Zero присоединились 627. Создано 18 530 производственных советов по безопасности, аттестацию прошли 1 405 производственных объектов. Несчастные случаи на производстве инспекторы теперь расследуют через мобильное приложение FSM.

Людям с инвалидностью предоставили 462 280 технических средств реабилитации и услуг. Полностью адаптированы 33 225 объектов, это 77% объектов Интерактивной карты доступности. Домашней реабилитацией в четырех регионах охвачены 538 детей, у 370 из них улучшились двигательные функции.

Специальные социальные услуги получили около 108 тыс. человек. Лицензии получили 625 организаций, из них 463 государственных и 162 неправительственных. Для соцработников разработали восемь квалификационных программ, сертификаты получили 2 719 специалистов.

В рамках добровольного переселения переехали 7 864 человека, в том числе 1 109 кандасов и 6 755 переселенцев. Из 3 429 прибывших трудоспособного возраста постоянную работу получили 1 986. Появилась цифровая региональная карта с информацией о местах расселения.

Министерство оказало 5,3 млн госуслуг, из них 4 млн в электронном формате и 1,6 млн проактивно. Из 49 видов услуг 45 доступны онлайн, по 15 выплаты назначают автоматически. Срок обработки отдельных заявок на выплаты из ГФСС сократили с трех-пяти рабочих дней до одного.