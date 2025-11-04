Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве заявил, что ситуация на рынке мяса в Казахстане находится под контролем, передаёт BAQ.KZ. По его словам, после кратковременного роста, связанного с повышением спроса, стоимость стабилизировалась.

"Средняя цена по статистике сегодня утром составила 3249 тенге. Вчера я направлял сотрудников по магазинам и рынкам - где-то цены держатся на уровне 3,5–3,6 тысячи тенге, а премиальное мясо продается по 4,3–5 тысяч. В целом ситуация стабильная, и пока этот уровень удается сохранять", — сказал Сапаров.

Отвечая на вопрос о перспективах на следующий год, министр отметил, что оснований для подорожания нет.