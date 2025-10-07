Финансирование медицины напрямую повышает доступность услуг для населения и улучшает условия труда медицинских работников, заявила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, передает BAQ.kz

На заседании Правительства министр отметила, что за последние семь лет расходы на здравоохранение на одного жителя выросли с 98 тыс. тенге до 258 тыс. тенге - более чем в 2,6 раза. При этом средняя заработная плата медицинского персонала увеличилась почти в 2,5 раза, а врачи стали получать в среднем 442 тыс. тенге, что в 2,8 раза больше, чем раньше.

Количество оказанных медицинских услуг, как на первичном уровне, так и по казахстанским договорным учреждениям (КДУ), за этот период выросло в 2,7 раза.

Одним из ключевых достижений системы министр назвала реализацию принципов социального медицинского страхования: "богатый платит за бедного, здоровый - за больного", что обеспечивает социальную справедливость и всеобщий доступ к медицинской помощи.