Средняя заработная плата врачей в Казахстане увеличилась почти в 3 раза
За последние семь лет заработная плата врачей увеличилась более чем в 2,6 раза.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Финансирование медицины напрямую повышает доступность услуг для населения и улучшает условия труда медицинских работников, заявила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, передает BAQ.kz
На заседании Правительства министр отметила, что за последние семь лет расходы на здравоохранение на одного жителя выросли с 98 тыс. тенге до 258 тыс. тенге - более чем в 2,6 раза. При этом средняя заработная плата медицинского персонала увеличилась почти в 2,5 раза, а врачи стали получать в среднем 442 тыс. тенге, что в 2,8 раза больше, чем раньше.
Количество оказанных медицинских услуг, как на первичном уровне, так и по казахстанским договорным учреждениям (КДУ), за этот период выросло в 2,7 раза.
Одним из ключевых достижений системы министр назвала реализацию принципов социального медицинского страхования: "богатый платит за бедного, здоровый - за больного", что обеспечивает социальную справедливость и всеобщий доступ к медицинской помощи.
"Увеличение финансирования отрасли напрямую влияет на повышение доступности медицинских услуг для населения и улучшение условий труда наших медицинских работников", — подчеркнула Акмарал Альназарова.
Самое читаемое
- Военнослужащий КНБ умер от менингококцемии в Алматинской области
- На маршруте "Уральск – Астана" появились новые плацкартные вагоны
- Землетрясение произошло ночью на юге Казахстана
- Обновления в системе ОСМС с 2026 года: что изменится для граждан и мигрантов?
- В Актюбинской области строят завод за 120 млрд тенге