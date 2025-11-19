В частных компаниях Казахстана средняя заработная плата составляет 429 тыс. тенге, что на 10% выше, чем годом ранее. Однако реальный рост остаётся отрицательным из-за высокой инфляции. Об этом сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Средняя заработная плата в частном секторе достигла 429 тысяч тенге, и это соответствует 10% номинального роста. Однако реальный доход работников остаётся под давлением инфляции. Об этом заявил вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин на пресс-конференции в Правительстве. По словам министра, государство не может напрямую влиять на заработную плату в частных компаниях, однако бизнес сам начал активнее поднимать оклады.

"По итогам девяти месяцев номинальный рост зарплат составил 10%. Реальный рост – отрицательный, что связано с высокой инфляцией. Но год ещё не завершён. Доходы населения – это не только ежемесячная зарплата. В конце года начисляется 13-я зарплата, премии, бонусы", – отметил Жумангарин.

Он подчеркнул, что частный сектор уже демонстрирует готовность корректировать доходы сотрудников в сторону повышения.

"Сейчас средняя зарплата – 429 тысяч тенге. Это плюс 10%. Работа по повышению доходов ведётся стабильно. Наша главная цель – чтобы инфляция не съедала доходы людей. Если мы говорим, что реальные доходы вырастут на 2–3%, значит номинальный рост должен быть инфляция плюс ещё 2–3%", – сказал вице-премьер.

Министр добавил, что повышение доходов будет зависеть от динамики инфляции и финансовой дисциплины компаний, а также от общей экономической ситуации.