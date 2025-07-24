Заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев на пресс-конференции в Правительстве рассказал о ходе реализации социальных инициатив, обозначенных Главой государства, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, особое внимание уделяется поддержке уязвимых категорий граждан. В частности, с начала 2025 года пенсионные выплаты увеличились на 8,5%, а средний размер пенсии достиг 180 тысяч тенге. Общий объем расходов на пенсионное обеспечение превысил 4 трлн тенге. Адресную социальную помощь получают 245 тысяч человек на сумму 16,2 млрд тенге.

"Глава государства поставил перед Правительством задачи по улучшению качества жизни, защите уязвимых слоёв населения и формированию социальной инфраструктуры. В этом направлении проводится комплексная работа. Сегодня государство полностью выполняет свои социальные обязательства. Более половины бюджета расходуется на эту сферу", — отметил Кошербаев.

По его словам, с начала года пособия для 1,2 млн семей с детьми увеличены на 6,5%. На эти цели из республиканского бюджета выделено 870 млрд тенге — это на 17% больше, чем в 2024 году.

Заместитель Премьер-министра также сообщил, что средняя заработная плата в стране достигла 423 тыс. тенге. Повышение минимальной заработной платы позволило увеличить доходы 600 тыс. гражданских служащих.