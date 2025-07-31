Средства на льготный проезд студентов перечислены вузам в полном объёме, сообщили в Миннауки и высшего образования РК, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение студентки о задержке "дорожных" выплат.

В министерстве уточнили, что выплаты поступят студентам на банковские карты в ближайшее время.