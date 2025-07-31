  • 1 Августа, 00:12

Средства на льготный проезд студентов перечислены в полном объеме - Миннауки РК

Выплаты поступят студентам на банковские карты в ближайшее время.

Вчера, 23:18
АВТОР
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BAQ.KZ Вчера, 23:18
Вчера, 23:18
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Фото: BAQ.KZ

Средства на льготный проезд студентов перечислены вузам в полном объёме, сообщили в Миннауки и высшего образования РК, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение студентки о задержке "дорожных" выплат.

В министерстве уточнили, что выплаты поступят студентам на банковские карты в ближайшее время.

"По состоянию на 31 июля 2025 года Министерством науки и высшего образования РК денежные средства на льготный проезд обучающихся перечислены в полном объеме на расчетные счета вузов", — сообщили в ведомстве.

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