Средства на льготный проезд студентов перечислены в полном объеме - Миннауки РК
Выплаты поступят студентам на банковские карты в ближайшее время.
Вчера, 23:18
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Вчера, 23:18Вчера, 23:18
152Фото: BAQ.KZ
Средства на льготный проезд студентов перечислены вузам в полном объёме, сообщили в Миннауки и высшего образования РК, передает BAQ.KZ.
Ранее в социальных сетях распространилось видеообращение студентки о задержке "дорожных" выплат.
В министерстве уточнили, что выплаты поступят студентам на банковские карты в ближайшее время.
"По состоянию на 31 июля 2025 года Министерством науки и высшего образования РК денежные средства на льготный проезд обучающихся перечислены в полном объеме на расчетные счета вузов", — сообщили в ведомстве.
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