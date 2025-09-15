В Казахстане при распределении средств в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" первоочередное внимание будет уделяться регионам, где степень износа тепловых сетей и другой инфраструктуры ЖКХ находится на критическом уровне, передаёт BAQ.kz Об этом сообщила управляющий директор НУХ "Байтерек" Алия Мурзагалиева.

По ее словам, одним из ключевых принципов проекта является деление регионов на зоны по уровню износа инфраструктуры.

"В так называемой "красной зоне" находятся территории с наибольшими проблемами, и именно они в первую очередь будут получать финансирование", — отметила Мурзагалиева.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день уже реализуются первые пилотные проекты. В этом году профинансированы 10 проектов в четырех областях - Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской на общую сумму 22,5 млрд тенге. Большинство заявок поступило именно по теплоснабжению, так как подготовка к отопительному сезону имеет стратегическое значение, а также по распределительным электросетям.

"Ситуация наиболее сложная именно по тепловым сетям, распределению электроэнергии и водоснабжению. Отопительный сезон крайне важен, поэтому акцент сделан именно на эти проекты", — пояснила Мурзагалиева.

В рамках нацпроекта применяются два механизма финансирования: прямое кредитование через Банк развития Казахстана и банки второго уровня, а также выпуск государственных ценных бумаг, которые позволяют акиматам направлять средства на коммунальные проекты. По этим инструментам уже финансируются проекты в сфере теплоснабжения, водоснабжения и электрораспределения.

До конца 2025 года общий объем финансирования может достичь 70 млрд тенге. В долгосрочной перспективе планируется направить на модернизацию энергетики и коммунального сектора порядка 6,5 трлн тенге. Эти средства будут распределяться в течение 5–7 лет, вплоть до 2029 года.