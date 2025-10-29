Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау принял решение отменить предписание о штрафе в отношении гражданки К., которая 16 сентября 2025 года была зафиксирована за превышением скорости на 10–20 км/ч, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина обратилась в суд, оспаривая необходимость уплаты штрафа, и пояснила, что нарушила скоростной режим не умышленно. В тот день у её сына начался эпилептический приступ на фоне высокой температуры, и женщина ускорила движение, чтобы доставить ребёнка в больницу как можно быстрее.

Суд, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, признал действия водителя находившимися в состоянии крайней необходимости, направленном на устранение угрозы жизни и здоровью другого человека. В соответствии со статьёй 37 КоАП предписание о наложении штрафа было отменено, а производство по делу прекращено.

Постановление суда от 29 сентября 2025 года вступило в законную силу. Решение призвано подчеркнуть, что при оценке административных правонарушений учитываются обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан.