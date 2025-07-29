На последнем заседании Правительства Казахстана вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин представил новую цифровую систему назначения пенсий. Теперь граждане могут получить пенсионные выплаты без личного обращения и сбора документов, передает BAQ.KZ.

Ранее оформление пенсии требовало личного визита, подачи пакета документов и подтверждения трудового стажа. Весь процесс включал до шести шагов и занимал до 10 дней — с очередями, проверками и возможностью ошибок при ручном вводе данных.

Новый подход предлагает:

автоматическую проверку сведений о трудовом стаже;

формирование пенсионного дела без участия граждан;

проактивное назначение выплат.

По результатам пилотного проекта срок оказания услуги уменьшился с 10 до 1 дня, а количество процедурных шагов — со шести до одного. Это значительно повышает удобство и снижает нагрузку на граждан.

Сейчас Министерство труда и социальной защиты населения рассматривает возможность масштабирования системы на всю страну. Успешный запуск автоматизированной модели может разительно трансформировать государственные услуги в социальном секторе.