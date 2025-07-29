Срок оформления пенсии в Казахстане сократят до одного дня
Казахстан полностью автоматизирует процесс.
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На последнем заседании Правительства Казахстана вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин представил новую цифровую систему назначения пенсий. Теперь граждане могут получить пенсионные выплаты без личного обращения и сбора документов, передает BAQ.KZ.
Ранее оформление пенсии требовало личного визита, подачи пакета документов и подтверждения трудового стажа. Весь процесс включал до шести шагов и занимал до 10 дней — с очередями, проверками и возможностью ошибок при ручном вводе данных.
Новый подход предлагает:
- автоматическую проверку сведений о трудовом стаже;
- формирование пенсионного дела без участия граждан;
- проактивное назначение выплат.
По результатам пилотного проекта срок оказания услуги уменьшился с 10 до 1 дня, а количество процедурных шагов — со шести до одного. Это значительно повышает удобство и снижает нагрузку на граждан.
Сейчас Министерство труда и социальной защиты населения рассматривает возможность масштабирования системы на всю страну. Успешный запуск автоматизированной модели может разительно трансформировать государственные услуги в социальном секторе.
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