Предлагаемые изменения в статью 16 Конституции Республики Казахстан, предусматривающие сокращение срока задержания человека без санкции суда с 72 до 48 часов, требуют взвешенного подхода. Об этом заявил первый заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев на заседании Конституционной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, Конституция уже содержит базовые гарантии прав и свобод человека, тогда как конкретные сроки задержания и основания их продления относятся к сфере уголовно-процессуального регулирования.

– Детализация самой Конституции, в частности закрепление 48-часового срока задержания и оснований его продления, на наш взгляд, является излишней. Это предмет регулирования Уголовно-процессуального кодекса, – отметил Жандос Умиралиев.

Он подчеркнул, что в действующем УПК такие нормы уже подробно прописаны, включая возможность продления срока задержания до 72 часов в исключительных случаях.

– Сегодня сроки задержания в 48 часов и в исключительных случаях до 72 часов уже регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом, и судебно-следственная практика фактически идёт по этому пути, – сообщил он.

По данным Генеральной прокуратуры, в 85% случаев срок задержания подозреваемых без санкции суда не превышает 48 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации уголовного процесса.

– Сегодня срок задержания без санкции суда в 85% случаев не превышает 48 часов. Это стало возможным благодаря повсеместному внедрению электронной экосистемы „Электронное уголовное дело“, – сказал Умиралиев.

Он пояснил, что процесс сбора доказательств и принятия процессуальных решений полностью оцифрован, а материалы дел формируются в электронном виде и направляются в суд через интеграцию с судебной системой.

– Такая технологическая инфраструктура позволяет избирать меру пресечения либо освобождать задержанных даже в течение 36 часов, а в ряде случаев – в течение 24 часов, – отметил представитель Генпрокуратуры.

В этой связи он предостерёг от чрезмерной конституционной детализации, которая может ограничить гибкость правового регулирования в будущем.

– Любые дальнейшие изменения сроков задержания потребуют внесения поправок в Основной закон, что существенно ограничит гибкость законодательства, – подчеркнул Умиралиев.

Вместе с тем он отметил, что поправки в статью 16 Конституции в целом усиливают человекоцентричность государства, делая защиту прав и свобод граждан ключевым приоритетом.