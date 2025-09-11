В этом году в школы Костанайской области пошли больше 100 тысяч детей, около 70 тысяч, из которых первоклассники. Для них открыли свои двери 436 средних учебных заведений региона. Однако две новые школы в Костанае и Рудном, об открытии которых 1 сентября заявили еще в апреле, так и не заработали. Корреспондент BAQ.kz разбирался в причинах.

Костанайскую школу, расположенную в микрорайоне Кунай, не могут достроить уже несколько лет, а сроки сдачи рудненской комфортной школы перенесли. Еще одна комфортная школа в Костанае, которая была сдана в срок и давно радует учеников современным оборудованием, доставляет неудобства отсутствием дороги. Не сдали в эксплуатацию и школу в поселке Новонеженка Аулиекольского района, в которой год назад обвалилась стена.

Сроки сдвинули уже дважды

Комфортную школу в Рудном с государственном языком обучения на 900 мест начали строить в июле прошлого года. Под нее выделили место в 11 микрорайоне моногорода недалеко от здания ЦУМа. Аким Рудного Виктор Ионенко регулярно обещал горожанам, что ее закончат в срок, и с сентября 2025 года ученики сядут за новенькие парты.

Об этом он еще раз заявил в апреле этого года, когда город горняков с рабочим визитом посетил аким Костанайской области. Уже тогда было заметно, что темпы строительства оставляют желать лучшего и за несколько месяцев здание вряд ли удастся сдать в эксплуатацию.

Заказчиком строительства комфортной школы Рудного является АО "Самрук Казына", генеральным подрядчиком - ТОО "Антариум Груп". Общая стоимость проекта - более 5 млрд тенге.

Руководитель ТОО "Антариум Груп" Сабыржан Шаимов тогда докладывал акиму Рудного и главе региона о том, что работы ведутся более 11 месяцев и сделаны на 70%, осталось около 40% работ провести по фасадам. При этом аким области все равно указал на отставание в графике и пояснил, что проблем с материалами и финансированием при строительстве нет, а все инженерные коммуникации давно подведены. И дал поручение завершить работы в срок, то есть до конца прошлого года. В ответ строители заверили, что увеличат количества работников, чтобы сдать объект в августе 2025 года.

Однако все заверения остались только на словах. Причем, уже не в первый раз. Кстати, о проблемах со строительством комфортной школы в Рудном стало известно еще осенью прошлого года - спустя всего полгода после начала ее возведения. Представители субподрядной организации ТОО "TopStoryPlast" обвинили генерального подрядчика ТОО "Антариум Груп" в невыплате почти 50 млн тенге за произведенные работы. Речь шла не только о комфортной школе в Рудном, но и в Кушмуруне. Генеральный подрядчик тогда назвал информацию не соответствующей действительности, а требования денег необоснованными. Однако школу к декабрю прошлого года сдать не смогли, как и к августу этого года. Новый срок, который обозначил застройщик - 1 ноября 2025 года.

"Строительство школы продлили до конца октября. Подрядчик пообещал уложиться в новый срок и добавить людей на объекте, которые будут работать в две смены, чтобы сдать школу к новому сроку", - подтвердила главный специалист отдела образования Рудного Юлия Каика.

Второй год латают крышу

Еще печальнее ситуация со строительством общеобразовательной школы в новом микрорайоне Кунай, расположенном по трассе между Костанаем и Рудным. Ее не могут достроить уже четвертый год, хотя она единственная школа в районе. Из-за отсутствия общеобразовательного учреждения дети вынуждены ездить учиться в соседние поселки и города.

Новую школу в Кунае начали строить летом 2021 года за 2,2 млрд тенге. Подрядная организация ТОО "ПКФ Гренада" обещала сдать ее в срок - в декабре 2023 года. Однако здание не функционирует по сей день. Более того, в январе прошлого года на спортзале школы обвалилась часть кровли, которую до сих пор не залатали.

"Здание школы было готово еще в октябре 2023 года, но оно простаивало, потому что в микрорайоне Кунай отсутствовали коммуникации. Район новый и теплотрассу только проводили. Естественно, ученики не могли учиться в холодном здании, поэтому мы ждали, когда подведут тепло. В итоге в январе прошлого года над спортзалом обвалилась часть крыши из-за того, что покосилась бетонная опора. Но нашей вины в этом тоже нет", - сообщал руководитель ТОО "ПКФ Гренада Анатолий Громченко.

Главным виновником обрушения бетонной колонны подрядчик называл скрытые дефекты, ошибку при армировании, несоответствие класса бетона в колонне и еще некачественный сделанный проект, по которому работали строители.

Наверняка аким Костанайской области знал о столь проблемных моментах по сей день не достроенной школы. Однако в своем докладе сообщил, что к 1 сентября здание откроет свои двери, чего так и не произошло.

Стена рухнула год назад

Как оказалось, подрядная организации ТОО "ПКФ Гренада" выиграла иск в суде, доказав, что бетонная колонна обвалилась из-за некачественно сделанного авторского проекта. Но компанию все равно отстранили от продолжения строительства объекта образования.

"Сейчас у школы другой подрядчик, который обещал ее сдать к концу года. На время учебы детей перераспределим в другие школы", - пояснила старший методист управления образования акимата Костанайской области Айнур Оспанова.

Отметим, что этот же подрядчик ремонтировал школу в поселке Новонеженка Аулиекольского района. В начале сентября прошлого года на третьем этаже школы прямо во время капитальных переделок обрушилась стена. На тот момент работы велись уже три месяца, но плиты перекрытия не выдержали. К счастью, никто из детей и педагогов не пострадал, потому что их не было в школе, хотя официально уроки продолжались в другом, неремонтируемом крыле здания.

После обрушения детей распределили по другим учебным заведениям ближайших поселков. С тех пор капитальный ремонт школ никак не могут завершить, хотя ранее говорилось, что к этому учебному году ее точно закончат. Однако в здании по сей день укрепляют плиты перекрытия уже два других подрядчика.

"Дети в Новонеженскую школу пока так и не пошли, учатся в других школах. ТОО "ПКФ Гренада" выполнило свою часть работ, сейчас работают другие подрядчики. Сроки сдачи здания пока не известны", - сообщила заместитель руководителя отдела образования Аулиекольского района Акмарал Махашева.

Получается, капитальный ремонт школы тянется с июня прошлого года и никак не может завершиться. В такие сроки обычно укладывается строительство здания с нуля, но в случае с объектом образования Аулиекольского района все оказалось сложнее.

Кстати, о том, что виновных найдут в кратчайшие сроки и они будут наказаны, а школу сдадут как можно быстрее, заявляла сразу после ее обвала осенью прошлого года руководитель отдела образования Костаная Айман Ибраева. Но прошел уже год. И это несмотря на то, что к случаю с обвалом школы во время учебного года было приковано внимание всех СМИ.

Стройка замерла

Жители микрорайона Кунай в то, что их дети скоро пойдут в школу, тоже не верят. По их мнению, в этом году здание точно не заработает, о чем свидетельствует полная тишина на стройплощадке.

"Мы уже второй год ждем эту школу и все остается на уровне обещаний. Детей возим на машине в старую школу, расположенную в старом Кунае, до которого мешком не дойти", - возмущается мама двоих детей Гульбану Шохметова.

Ее подруга Асем, у которой тоже двое детей и которая получали жилье в Кунае по госпрограмме, говорит, что машины у них нет.

"Автобусы в нашу часть города ходят очень редко. Зимой рано темнеет, холодно, а детям приходится стоять на остановках!" - сетует она.

Никаких движений на здании школы в Кунае мы не заметили. Вся территория давно заросла бурьяном и больше похожа на пустырь, посреди которого одиноко стоит недостроенное здание. Новая школа находится на балансе управления строительства акимата Костанайской области, в котором заверили, что в школе нужно лишь долатать крышу спортзала.

"Деньги в размере 260 млн тенге на ее завершение уже выделили. До конца этого года планируем открыть школу в Кунае", - отметили в ведомстве.

И все-таки несогласованность в действиях местных государственных органов вызывает большие вопросы. Почему строительство новой школы в Кунае начали и завершили раньше, чем провели теплотрассу в новый микрорайон? Если бы коммунальное благоустройство начали до того, как дали добро на строительство образовательного учреждения, глядишь и школы бы заработала, а крыша спортзала не обвалилась. Теперь же из-за бардака в согласовании двух проектов вынуждены страдать жители.

Сплошное болото перед школой

Почти аналогичная ситуация, к которой тоже привели несогласованные действия властей, сложилась в другом новом микрорайоне Костаная - "Береке". Несколько лет назад здесь открыли новую комфортную школу №31 с современным оборудованием. Однако напрочь забыли, что благоустройство пришкольной территории тоже немаловажный вопрос. Так как новый микрорайон вырос практически в степи и по сей день еще застраивается, здание школы оказалось окружено пустой землей, заросшей травой.

"Как только начались дожди, землю размыло. Так как в этом районе очень болотистая местность, даже небольших дождей хватает, чтобы дорога в школу превратилась в сплошную грязь. Теперь ежедневно выслушиваем жалобы от родителей и детей, хотя и застройщик школы, и местные власти давно в курсе ситуации", - рассказала директор школы №31 Орынкул Баяхметова.

Она сообщила, что направила несколько писем в адрес отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, в адрес отдела строительства и даже в адрес столичного застройщика школы.

Представители строительной компании ответили ей, что строили здание строго по проекту, в котором благоустройство дороги к школе не значилось. Так что они ничем в этой ситуации помочь не могут.

"Это все равно ненормальная ситуация, когда дети вынуждены идти в школу по грязи. Здесь же сплошное болото перед школой после дождей!" - возмутилась мама одного из учеников Ботагоз Мирамова.

У школы №31 в микрорайоне Береке два входа. Один со стороны здания "Тобол-Арены" в удовлетворительном состоянии. Хотя к асфальтированным дорожкам нужно пробираться через грязь и глину. Дорога ко входу в школу с противоположной стороны – разбита и практически отсутствует.

Огромные лужи, грязевые потоки, глина - через все это дети вынуждены пробираться, чтобы получить знания. Деревянные доски, которые бросили сотрудники школы, уже не спасают, а тоже тонут в лужах. Щебенка помогает слабо. Сейчас перед воротами школы работает трактор, который пытается выровнять дорогу из глины, позже ее планируют засыпать щебнем. Но как быстро его размоет новыми дождями - лишь вопрос времени.

"В акимате Костаная мне сообщили, что в микрорайоне Кунай до сих пор не разработан план детальной планировки, поэтому не могут выделить средства и разыграть тендер на благоустройство территории и дороги к школе", - объяснила директор.

В акимате Костаная пояснили, что разработка и утверждение плана детальной планировки микрорайона запланированы лишь на следующий год. Причем, это не очень быстрый процесс, и займет несколько месяцев. И когда именно его разработают, чтобы приступить к благоустройству территории рядом со школой в Береке никто сказать не может.

Так что на ПДП может уйти еще весь следующий год. Не говоря уже о том, что до следующей весны, когда снова всю территорию перед зданием школы размоет и подтопит талыми водами, уже явно не успеют ничего сделать.

В связи с этим директор школы сейчас самостоятельно справляется с ситуацией. Просит сторонние организации и родителей, чтобы засыпали лужи и грязь щебнем. Но этих мер хватает ненадолго. Щебень развозит под колесами машин и снова образуются лужи.

Фото и видео: Аскар Кенжетаев.