  • 27 Сентября, 23:09

США аннулировали визу президента Колумбии после его речи в Нью-Йорке

Он призвал американских военных не подчиняться Трампу.

Сегодня, 21:47
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
apnews.com Сегодня, 21:47
Сегодня, 21:47
128
Фото: apnews.com

Вашингтон объявил об отзыве визы президента Колумбии Густаво Петро после того, как он на протесте в Нью-Йорке призвал американских военных не подчиняться приказам Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Associated Press. Госдеп назвал его действия "безрассудными и провокационными".

Петро прибыл в США на Генассамблею ООН, но вскоре вернулся домой. В соцсетях он заявил, что международное право гарантирует ему иммунитет, а на санкции он "не обращает внимания", ведь имеет и европейское гражданство. Первый левый президент Колумбии давно конфликтует с администрацией Трампа: от отказа принимать депортационные рейсы до критики за "геноцид в Газе". США же обвиняют Боготу в слабой борьбе с наркотрафиком.

Самое читаемое

Наверх