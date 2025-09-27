США аннулировали визу президента Колумбии после его речи в Нью-Йорке
Он призвал американских военных не подчиняться Трампу.
Сегодня, 21:47
Фото: apnews.com
Вашингтон объявил об отзыве визы президента Колумбии Густаво Петро после того, как он на протесте в Нью-Йорке призвал американских военных не подчиняться приказам Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Associated Press. Госдеп назвал его действия "безрассудными и провокационными".
Петро прибыл в США на Генассамблею ООН, но вскоре вернулся домой. В соцсетях он заявил, что международное право гарантирует ему иммунитет, а на санкции он "не обращает внимания", ведь имеет и европейское гражданство. Первый левый президент Колумбии давно конфликтует с администрацией Трампа: от отказа принимать депортационные рейсы до критики за "геноцид в Газе". США же обвиняют Боготу в слабой борьбе с наркотрафиком.
