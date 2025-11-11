Вашингтон больше не финансирует Киев, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам Трампа, американские власти получают деньги за поставки оружия через Североатлантический альянс.

"Теперь нам платят через НАТО", — указал глава Белого дома.

Таким образом, Трамп прокомментировал конфликт вокруг Украины.

В начале октября Трамп заявил, что США "усиливают давление" для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, усиление давления происходит в том числе за счет поставок оружия Киеву.