США дали Ирану несколько дней на возвращение к переговорам – Axios

Президент США Дональд Трамп готов предоставить Ирану ограниченное время для урегулирования внутренних разногласий и возвращения к переговорному процессу. Об этом сообщает Axios со ссылкой на трёх американских чиновников.

«Трамп готов дать ещё три–пять дней перемирия, чтобы позволить иранцам собраться с мыслями. Это не будет бессрочным», – заявил источник.

В администрации США считают, что договорённость о прекращении конфликта и урегулировании вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, остаётся достижимой. При этом в Вашингтоне сомневаются, что в Тегеране существует единый центр принятия решений.

По данным источников, внутри иранского руководства усилился конфликт между военными структурами и гражданскими переговорщиками.

«Мы увидели абсолютный разрыв между переговорщиками и военными – ни одна из сторон не имеет доступа к верховному лидеру, который не отвечает», – сказал один из американских чиновников.

Разногласия стали очевидны после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда представители Корпуса стражей исламской революции отвергли обсуждаемые инициативы.

Ситуация обострилась после заявлений главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о возобновлении работы Ормузского пролива, которое КСИР отказался поддержать.

В последние дни Иран не дал содержательного ответа на предложения США и не подтвердил участие в следующем раунде переговоров в Пакистане.