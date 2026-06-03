США допустили возможность развития мирной атомной энергетики в Иране

Соединённые Штаты не исключают возможности использования Ираном атомной энергии в мирных целях при соблюдении определённых условий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете по иностранным делам Сената.

По его словам, многие государства успешно развивают атомную энергетику без самостоятельного обогащения урана. Рубио подчеркнул, что такие страны не занимаются обогащением урана до высоких уровней и не размещают соответствующие объекты в подземных комплексах.

Глава американской дипломатии отметил, что при наличии необходимых международных механизмов Иран может получать доступ к ядерному топливу для производства электроэнергии без развития собственных мощностей по обогащению урана.

Вместе с тем Рубио заявил, что основная обеспокоенность Вашингтона связана не с желанием Тегерана использовать атомную энергию, а с действиями, которые, по мнению США, могут свидетельствовать о стремлении создать ядерное оружие.