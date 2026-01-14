США начали эвакуацию персонала с крупнейшего американского военного объекта в регионе — авиабазы Аль-Удейд в Катаре, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD на русском.

Как сообщает агентство Reuters, военнослужащим и гражданскому персоналу было приказано покинуть базу до вечера сегодняшнего дня. Эту информацию подтвердили дипломаты, поговорившие с журналистами на условиях анонимности.



Речь идет о базе, расположенной примерно в 30 километрах от Дохи. Аль-Удейд считается ключевым узлом американских операций на Ближнем Востоке: отсюда Центральное командование США управляет военными миссиями в регионе, здесь же дислоцируется экспедиционное авиакрыло ВВС США. По разным оценкам, на базе постоянно находилось около 10 тысяч американских военнослужащих.



Поводом для эвакуации стали угрозы со стороны Ирана нанести удары по американским военным объектам, если президент США Дональд Трамп решит силой вмешаться в текущие протесты внутри страны.



23 июня 2025 года Иран уже наносил ракетный удар по базе Аль-Удейд в ответ на американские авиаудары по иранским ядерным объектам в ходе конфликта между Ираном и Израилем.