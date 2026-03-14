Госдепартамент США объявил награду до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства Исламской Республики, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

В официальном заявлении на сайте Госдепартамента говорится, что программа «Вознаграждение за помощь правосудию» предлагает награду за сведения о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции и входящих в него структурах.

В список разыскиваемых также включены:

секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ;

заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази ;

военный советник Яхья Рахим Сафави ;

министр внутренних дел Эскандар Момени ;

министр разведки Исмаил Хатибе.

Напомним, США и Израиль 28 февраля начали удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели гражданских. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.