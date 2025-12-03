Администрация президента США Дональда Трампа готовится начать наземные удары по наркоторговцам в Карибском бассейне. Об этом американский лидер заявил во вторник на заседании кабинета министров в Белом доме, отметив, что операция может стартовать уже в ближайшее время. По словам Трампа, наземные действия будут эффективнее, поскольку маршруты наркокартелей хорошо известны американским спецслужбам.

Позднее, в обращении к военнослужащим по случаю Дня благодарения, Трамп выразил благодарность 7-му бомбардировочному авиакрылу ВВС США за участие в операциях по "сдерживанию венесуэльских наркоторговцев". Он подчеркнул, что около 85% незаконных перевозок удалось остановить морским путем, однако теперь Вашингтон намерен блокировать каналы поставок и на суше.

Согласно данным Пентагона, с 2 сентября американские военные нанесли не менее 21 удара по судам, предположительно перевозившим наркотики в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. В результате этих операций погибли по меньшей мере 83 человека.

В последние месяцы США значительно усилили свое военное присутствие в регионе: в Карибское море были направлены около 12 кораблей, включая крупнейший авианосец USS Gerald R. Ford, а также порядка 15 тысяч военнослужащих. Аналитики отмечают, что столь масштабная концентрация американских сил у берегов Венесуэлы стала крупнейшей за последние три десятилетия.

Однако критики в Конгрессе США выражают сомнение в том, что борьба с наркотиками является единственной целью Вашингтона. Они ставят под вопрос законность проводимых ударов и предполагают, что настоящей задачей администрации могут быть геополитические цели, связанные с давлением на Каракас.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро категорически отвергает обвинения в причастности к наркоторговле и заявляет, что США "фабрикуют предлоги" для попытки смены власти в стране. По его словам, действия Вашингтона представляют собой прикрытие политической операции под видом борьбы с наркотрафиком.