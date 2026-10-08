США готовят новые обвинения против Мадуро и его супруги — CNN
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Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес новые обвинения, связанные с предполагаемыми пытками американцев в венесуэльских тюрьмах. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на CNN. Информацию о готовящихся обвинениях также подтвердил Reuters американский чиновник, знакомый с расследованием.
По данным CNN, речь идет о более чем десятке граждан США, которых Вашингтон считает незаконно удерживавшимися в Венесуэле в годы правления Мадуро. Следствие изучает обстоятельства их содержания и сообщения о жестоком обращении.
Новые обвинения могут быть объявлены уже 8 октября. Следователи также рассматривают возможность привлечь к ответственности еще несколько человек, которых подозревают в причастности к пыткам американских заключенных.
Мадуро и Флорес уже находятся под стражей в Нью-Йорке. В январе 2026 года их захватили в Каракасе в ходе американской военной операции и доставили в США. По ранее предъявленным обвинениям, связанным с наркотрафиком и другими преступлениями, оба заявили о своей невиновности.
Защита Мадуро оспаривает законность его задержания и утверждает, что действия, которые ему вменяют, относятся к периоду его пребывания на посту президента и должны подпадать под иммунитет.
Силия Флорес 8 октября должна предстать перед судом. Ее адвокат намерен просить перевести ее под домашний арест до начала процесса.
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