США готовятся к расширению операции против иранских судов
Сегодня 2026, 01:07
127Фото: Pixabay.com
США планируют захватывать связанные с Тегераном суда в международных водах за пределами Ближнего Востока. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает BAQ.KZ.
Как пишет издание, в ближайшие дни американские военные готовятся подняться на борт связанных с Ираном нефтяных танкеров и захватить торговые суда в международных водах, расширяя тем самым свою военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока..
Отмечается, что это решение Вашингтона усилить экономическое давление на Тегеран призвано заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив и пойти на уступки в отношении своей ядерной программы, которая является предметом переговоров между сторонами.
Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- В Алматы планируют создать площадку для утилизации строительных отходов
- Какие районы Астаны в этом году засадят деревьями
- Токаев прибыл в Анталью для участия в панельной сессии дипломатического форума