США и Дания договорились о безопасности Гренландии

США, Дания и Гренландия достигли соглашения по вопросам безопасности арктического острова. Президент США Дональд Трамп заявил, что договор предоставляет Вашингтону «постоянный контроль» над безопасностью Гренландии. При этом конкретные условия соглашения пока не раскрыты. По словам Трампа, ни один противник США не сможет разместить в Гренландии военную базу, военный контингент или осуществлять определённые чувствительные инвестиции без согласия Вашингтона.

Соглашение также предусматривает возможность расширения американского военного присутствия на острове. При этом Дания и Гренландия подчеркнули, что соглашение не меняет их суверенитет. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что документ признаёт суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право жителей острова на самоопределение.

Ожидается, что соглашение подпишут в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Для его вступления в силу потребуется одобрение парламентов Дании и Гренландии. Соглашение стало результатом многомесячного напряжения между Вашингтоном и Копенгагеном. После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии и допускал возможность её приобретения США.

Сейчас США уже имеют на острове военный объект — космическую базу Питуффик. Она используется для предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны и космического наблюдения.