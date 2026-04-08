США и Иран договорились о временном прекращении огня
Это будет двустороннее прекращение огня.
Сегодня 2026, 07:20
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о временном прекращении огня на две недели, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – написал Дональд Трамп в соцсети.