США и Иран договорились о временном прекращении огня

Это будет двустороннее прекращение огня.

Сегодня 2026, 07:20
АВТОР
Фото: Istockphoto

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о временном прекращении огня на две недели, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

«По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня», – написал Дональд Трамп в соцсети.

