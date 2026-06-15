США и Иран достигли соглашения о прекращении конфликта

США и Иран договорились о прекращении конфликта, снятии американской блокады в отношении Ирана и возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщило агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях на своей странице в социальной сети Truth Social. По его словам, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также подтвердил факт заключения соглашения. По его словам, документ предусматривает полное прекращение военных действий по всем направлениям, включая территорию Ливана.

В рамках достигнутых договоренностей Иран согласился вновь открыть Ормузский пролив, который на протяжении нескольких месяцев оставался фактически закрытым. В свою очередь Соединенные Штаты намерены снять блокаду, введенную в отношении иранских портов.

По мнению экспертов, реализация соглашения может способствовать стабилизации ситуации на мировом рынке нефти и снижению цен на энергоносители.

После появления сообщений о договоренностях нефтяные котировки начали снижаться. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 4%, а стоимость американской нефти WTI снизилась на 4,6%.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что в течение ближайших 60 дней стороны намерены провести масштабные переговоры по вопросам смягчения санкций и урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

По предварительным данным, Вашингтон согласился разморозить около 25 млрд долларов иранских активов. В свою очередь Тегеран выразил готовность отказаться от создания ядерного оружия и обсудить ограничения, касающиеся запасов высокообогащенного урана.

Как отмечает Reuters, стороны намерены продолжить работу над превращением достигнутых договоренностей в полноценное долгосрочное мирное соглашение.