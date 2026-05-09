США и Иран могут возобновить переговоры

США и Иран могут уже на следующей неделе вернуться к переговорам. Возможной площадкой для встречи рассматривается Исламабад, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

По информации издания, стороны при участии посредников готовят меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов.

Предполагается, что документ станет основой для дальнейших переговоров, направленных на снижение напряжённости и прекращение конфликта.

Отмечается, что Тегеран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы. Однако Иран по-прежнему выступает против передачи ядерных материалов Соединённым Штатам.

Одним из ключевых спорных вопросов остаётся контроль над Ормузским проливом. Тегеран настаивает на сохранении своей постоянной роли в обеспечении контроля над этим стратегически важным маршрутом. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию по поводу возможного снятия санкций.

Ранее агентство Anadolu сообщало, что Пакистан рассчитывает принять второй раунд переговоров между США и Ираном уже на следующей неделе.

По данным источников агентства, Исламабад надеется, что стороны смогут достичь предварительных договорённостей до визита президента США Дональда Трампа в Китай. Поездка главы Белого дома в Пекин запланирована на 14-15 мая.