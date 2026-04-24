США и Иран на грани: удастся ли удержать перемирие и к чему готовиться?

После завершения объявленного Дональд Трамп двухнедельного перемирия напряжённость между США и Ираном вновь усилилась. Несмотря на его продление, переговоры фактически пробуксовывают: стороны делают противоречивые заявления, а в регионе фиксируются нарушения режима прекращения огня. Корреспондент BAQ.KZ узнала, есть ли шанс на договорённости и возможна ли новая эскалация.

Переговоры идут, но без результата

Двухнедельное перемирие должно было стать окном для запуска переговоров, однако реального прогресса стороны пока не демонстрируют. Более того, даже участие делегаций остаётся под вопросом.

Политолог Таир Нигманов отметил, что ситуация может перейти в затяжную фазу с периодическими обострениями, а риск прямого военного столкновения остаётся высоким.

«На данный момент закончилось двухнедельное перемирие, заранее объявленное Дональдом Трампом. Это был очень напряжённый момент, потому что перемирие было необходимо для запуска переговоров в Пакистане. Однако их ход, мягко говоря, находится в затруднительном положении, потому что стороны высказывают противоречивые данные о том, как они идут, идут ли они вообще», - пояснил эксперт.

При этом в Вашингтоне уже дали понять, что готовы ограничить время на переговоры – США рассчитывают на быстрые решения и давление на Тегеран.

Давление усиливается, перемирие остаётся хрупким

Несмотря на продление перемирия, ситуация остаётся нестабильной. США продолжают оказывать давление, в том числе через военное присутствие и ограничения в регионе.

«Каков риск прямого военного столкновения? Он всё ещё сохраняется высоким. Дональд Трамп – достаточно эксцентричная фигура. Если он посчитает, что переговорный процесс идёт не так, как он ожидает, возобновление боевых действий вполне возможно. К тому же перемирия регулярно нарушаются, и обстановка остаётся напряжённой», - добавил Таир Нигманов.

Ранее сообщалось, что Иран отказывается идти на полноценные переговоры, пока сохраняется блокада Ормузского пролива и давление со стороны США.

Ядерная программа – главный тупик

Ключевым вопросом остаётся ядерная программа Ирана. США требуют отказа от разработки оружия, тогда как Тегеран настаивает на праве на мирный атом.

Ситуацию осложняет история Совместный всеобъемлющий план действий, из которой США вышли в одностороннем порядке.

«Если мы говорим о переговорах, то здесь есть несколько пунктов. Возможно перевести текущий конфликт в замороженную фазу. Но есть глубинные противоречия – это ядерный статус Ирана. У Ирана есть логичный вопрос: если мы подпишем новую сделку, какова вероятность, что следующий президент США снова из неё не выйдет?», - подчеркнул политолог Таир Нигманов.

Напомним, что ранее ключевым разногласием между сторонами уже называлась именно ядерная программа, и этот вопрос остаётся нерешённым до сих пор.

Мир может столкнуться с затяжным конфликтом

Эксперты не исключают, что текущая ситуация станет частью более широких глобальных изменений.

Отметим, что в аналитических материалах BAQ.KZ уже подчеркивалось: возможный конфликт США и Ирана может повлиять на баланс сил в мировой политике и даже стать символом ослабления глобального лидерства Вашингтона.

«Ситуация настолько нестабильная и непредсказуемая, что загадывать наперёд сложно. Скорее всего, будут периодические нарушения перемирия, но стороны всё же попытаются удержать переговорный процесс», - подытожил политолог Таир Нигманов.

В итоге, несмотря на продление перемирия, США и Иран остаются в состоянии хрупкого баланса между переговорами и возможной эскалацией. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от политических решений Вашингтона и Тегерана, а также от готовности сторон идти на компромиссы.